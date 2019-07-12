В Арбитражный суд Рязанской области направлено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Ринвестбанка к субсидиарной ответственности по его обязательствам в общем размере порядка 5,7 млрд рублей. Об этом 17 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке.

Арбитражный суд Рязанской области 16 сентября 2016 года признал Ринвестбанк банкротом.



Ответчиками по иску, поданному 15 июля, указаны Кузьмичев А.Н., Позднова С.К., Инькова В.Ю., Гончаров В.В., Винокуров В.В., Шубин П.Р., Кошелева Н.М., Ткачев М.К., Шабанова Е.Н., Михайлов Ю.В., Хохулин Р.В., Вайвер Ю.М., Тыртышников И.В., Орешкина Е.А. и Романов В.В.

В АСВ поясняют, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, «в период с 1 июля 2014 года по 14 июля 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц, что явилось причиной ухудшения финансового положения банка и невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме».

Кроме того, в течение вышеуказанного периода, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководители банка не предприняли мер по предупреждению его банкротства.

Указанные обстоятельства, указывает агентство, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.



Как сообщалось ранее, временная администрация Ринвестбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 14 июля 2016 года, в ходе обследования финансового состояния банка выявила операции его бывшего руководства и собственников с признаками вывода активов. По мнению временной администрации, вывод активов из банка осуществлялся, в частности, путем выдачи кредитов компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, а также крупных кредитов физическим лицам на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

