Арест одного из основных акционеров Интерпромбанка Дмитрия Мазурова может создать дополнительные риски для кредитной организации, считают эксперты. Арест может привести к негативным последствиям для банка и допустить отток из банка клиентских средств. Об этом сообщает «Коммерсант» .

«Риски, связанные с недостатками корпоративного управления, в том числе риск ключевой персоны, частично были учтены при недавнем понижении рейтингов Интерпромбанка», — поясняет аналитик Moody's Семен Исаков. При этом, как считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, арест конечного бенефициара может привести к негативным последствиям для банка, а также арест может привести к оттоку из банка клиентских средств. «В критической ситуации клиенты зачастую перестают обслуживать технические кредиты, — отмечает Максим Осадчий. — В результате ЦБ может предписать банку создать дополнительные резервы».



Накануне ареста, 12 июля, агентство АКРА снизило рейтинг банка до уровня B– (низкий уровень кредитоспособности) с негативным прогнозом. Агентство выразило беспокойство из-за «существенно ухудшившегося» качества кредитного портфеля банка. Эти долги в основном приходятся на компании нефтяной отрасли, аффилированные с акционерами и их партнерами, отметили в АКРА. Moody's еще в конце июня снизило рейтинг Интерпромбанка до уровня Caa1 (высокий кредитный риск). Агентство отметило «крайне высокую концентрацию кредитов» заемщикам, связанным с банкротящимся Антипинским НПЗ, и неясные перспективы возврата долгов.

Интерпромбанк занимает 123-е место по величине активов (31,3 млрд рублей). Основным акционером (19,56% акций) был совладелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров, который владел банком как напрямую, так и через Антипинский НПЗ. В мае этого года доля Мазурова в НПЗ перешла за долги Сбербанку, а доля в Интерпромбанке сократилась до 17,25%. Основным акционером банка стал бизнесмен Исраил Якубов (17,82%). Согласно отчетности по МСФО за первый квартал, кредитный портфель банка составляет 22,5 млрд рублей. Кредиты на сумму 11 млрд рублей сам банк относит к ссудам со средним риском (вероятность дефолта составляет 10–50%). Кредиты еще на 1,5 млрд рублей — высокорискованные (вероятность дефолта составляет 50–100%).

При этом компании, имеющие крупные залоги в Интерпромбанке уже столкнулись с исками о банкротстве. Ряд клиентов банка были связаны прямо или косвенно с бизнесом акционеров.

Так, компания «АНПЗ-Продукт», имеет в банке залог на 0,4 млрд рублей. Ее совладельцем выступает Антипинский НПЗ, а сама она опосредованно является миноритарным акционером Интерпромбанке. Арбитражный суд Тюменской области 12 июля принял к рассмотрению иск Московского Кредитного Банка о признании «АНПЗ-Продукт» банкротом из-за просроченной задолженности на 4,6 млрд рублей. Марийский НПЗ, который после выбытия Антипинского НПЗ стал основным активом «Нового потока», заложил имущество на сумму свыше 0,7 млрд рублей. Компания «Нью петрол Тюмень», которая входит в New Stream и реализует продукцию Антипинского НПЗ через свою сеть АЗС, имеет пять залогов в Интерпромбанке с залоговой стоимостью 210 млн рублей каждый.

Пресс-служба Интерпромбанка утверждает, что информация о залогах «неактуальна». С начала 2019 года риск на нефтяную отрасль снижен в кредитном портфеле на 40%, а все негативные последствия ухудшения финансового положения Антипинского НПЗ для деятельности ряда заемщиков уже отражены в капитале.