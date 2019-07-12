Слияние «Яндекса» и Тинькофф Банка поможет бизнесу обеих компаний: банк приобретет дополнительных клиентов, а интернет-холдинг интегрирует в свою обширную цифровую экосистему кредитные и финансовые услуги для пользователей, указано в отчете Альфа-Банка, в случае «развода» со Сбербанком Тинькофф Банк, в том числе благодаря ставке на интернет-развитие, мог бы стать лучшим партнером для «Яндекса», пишут «Ведомости» .

Аналитики Альфа-Банка указывают на возможные переговоры между компаниями, но в качестве доказательства приводят только диалог основателей банка Олега Тинькова и «Яндекса» Аркадия Воложа на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне, где Тиньков предложил Воложу объединиться: «Сберу» мало не покажется, и капитализация такой компании сразу будет более 20 млрд долларов. Потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях»; после сессии Волож отшутился в ответ на вопрос «Ведомостей» о возможных переговорах: «Ради такого случая мы готовы возродить проект «Яндекс.Пиво» и выпускать его вместе с Тиньковым».

Представитель «Яндекса» напомнил о возможном сотрудничестве с Тиньковым по выпуску пива и сообщил, что планов объединения поисковика и банка пока нет, а представитель Тинькофф Банка заявил, что компания не комментирует «абстрактные упражнения инвестаналитиков», обсуждать возможное слияние с поисковиком он отказался.

«Данные прогнозы являются исключительно анализом различных сценариев развития событий, ранее прозвучавших публично, и не основаны на инсайдерской информации, — подчеркивает пресс-служба Альфа-Банка. — Это аналитика для клиентов по закрытой подписке, не являющаяся официальным обзором банка».

Несмотря на быстрое увеличение кредитного портфеля, Тинькофф Банк все еще остается очень маленькой кредитной организацией — около 10 млн клиентов, доступ к 60 млн пользователей «Яндекса» позволит быстрее привлекать клиентов, также Тинькофф Банк мог бы стать партнером «Яндекса» по обработке в сервисах интернет-компании, указывают аналитики Альфа-Банка.