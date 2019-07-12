Альфа-Банк и банк «Санкт-Петербург» вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Об этом РБК сообщили представители банков. Кому были проданы доли, в кредитных организациях не уточнили.

СПВБ сейчас преимущественно размещает временно свободные средства бюджетов Петербурга и Ленинградской области. Акции крупных банков и компаний на СПВБ не торгуются.

Российское правительство собирается создать внутри страны биржу, на которой будут торговаться бумаги компаний, попавших под санкции. О таких планах прошлым летом объявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Официально название такой биржи не объявлялось, но два источника на финансовом рынке сообщили РБК, что биржа может быть создана на базе СПВБ; о том, что эта биржа выбрана для размещения компаний из списка SDN, писал и «Интерфакс». Моисеев на прошлой неделе сказал агентству, что официально о бирже планируется объявить примерно через месяц, а контроль в ней, видимо, будут иметь госбанки.

Сейчас среди акционеров СПВБ — Сбербанк (11%), ВТБ (12,7%) и «Открытие» (11%). По данным биржи на 31 декабря 2018 года, среди акционеров были Балтийский банк (11%), Витабанк (11%), Международный банк Санкт-Петербурга (12,7%), Национальный расчетный депозитарий (НРД, 11%), Банк «Санкт-Петербург» (12,4%), ЦБ (9%) и прочие акционеры.

Также размещаться на «санкционной» бирже смогут крымские компании, с которыми пока публичный российский бизнес работает неактивно.

По мнению экспертов, риски и для биржи, и для акционеров есть, но надо понимать, что санкции обычно вводят в отношении контролирующих акционеров: у биржи, как правило, нет мажоритария. Также в санкционные списки могут включить кого-то персонально, кто войдет в управляющие органы биржи.