Совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании. Мазуров проходит подозреваемым по уголовному делу и доставлен на допрос в Следственный департамент МВД. Компания рассматривает действия в отношении основателя компании как неправомерные.

Тверской суд 15 июля изберет бизнесмену меру пресечения, сказал источник, близкий к одной из сторон дела. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Антипинского НПЗ, который Мазуров строил на кредиты Сбербанка . Он подозревается в растрате 600 млн долларов кредитных средств, сообщает источник. Всего Мазуров должен банку 2,9 млрд долларов.

Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 5 июля, но позже это решение отменили. «Новый поток» предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д.П. Мазурова», — сообщили РБК в компании.

В «Новом потоке» добавили, что Мазуров не скрывался от следствия, не собирался выезжать за границу. Незадолго до задержания, 11 июля, он добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам.