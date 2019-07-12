В мобильном приложении банка «Открытиe» появилась возможность привязать карту стороннего банка и оформить регулярный платеж. Об этом сообщили в понедельник в кредитной организации.

Для привязки карты стороннего банка достаточно один раз добавить ее в мобильный банк, и она появится в общем списке карт на главном экране мобильного банка. Теперь клиенту не нужно каждый раз вводить реквизиты при переводах между картами другого банка и картами банка «Открытие», подчеркивают в финучреждении.

Еще одна новая функция — регулярный платеж. Для оформления услуги нужно после совершения платежа или перевода нажать «Повторять по расписанию», дать название шаблону, задать периодичность платежа, указать сумму и подтвердить создание регулярного платежа СМС-кодом.

Помимо этого в обновленной версии приложения расширен функционал и усовершенствован пользовательский интерфейс, отмечается в сообщении «Открытия».

Так, при совершении перевода по свободным реквизитам стала доступна функция автозаполнения: теперь достаточно указать ИНН организации — название заполнится автоматически.



Скачать приложение можно в App Store и Google Play.