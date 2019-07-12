Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной и российской валютой, следует из базы данных нижней палаты парламента.



В настоящее время валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. Расчеты с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.

Законопроект закрепляет возможность выплаты российскими организациями иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте. Это позволит устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, пояснял ранее Кабмин.

Список разрешенных валютных операций дополняется операциями внесения или снятия наличной иностранной валюты юрлицами-резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, через валютные счета казначейства, открываемые в уполномоченных банках. Например, при зачислении в доход государства выморочного имущества, выдаче наличной иностранной валюты на оплату командировочных расходов при загранкомандировках и возврате неиспользованной в них валюты.

Кроме того, резидентам, причем как юрлицам, так и физлицам, предоставляется возможность без использования счетов в уполномоченных банках осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж.