Услуга должна предоставляться на добровольной основе, исходя из экономической заинтересованности всех участников.
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, снять при этом за один раз можно будет до 3 тыс. рублей при условии совершения покупки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Пока услугу в том или ином виде тестируют несколько крупных игроков рынка безналичных платежей.
«Пока сложно сказать, сколько банков решат реализовать данный сервис. Все будет зависеть от востребованности услуги со стороны населения и желания, удобства и понимания реализации магазинами. В первую очередь, в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и POS-терминалов и предоставляющие услуги инкассации. В широком масштабе, я думаю, тут можно говорить о 10—20 игроках, отвечающих этим параметрам», — сказал Войлуков.
Как пояснил вице-президент АБР, для таких банков реализация этого сервиса наиболее заметна с точки зрения экономики. При этом он допустил, что и менее крупные местные игроки захотят реализовать его в своих регионах, что позволит им усилить свои позиции.
«Про риски тут можно сказать, что они стандартные, как и при обычных действиях с банковской картой. Что касается ограничений, то тут речь идет о лимите снятия суммы за раз — предполагается 3 тыс. рублей, но дальше лимит может корректироваться в зависимости от востребованности услуги, покупке одновременно какого-то товара и количестве операций за период времени. Эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий», — сказал Войлуков.
При этом, по его словам, речь не идет о том, чтобы реализация услуги стала обязательной для российских банков. Услуга должна предоставляться на добровольной основе, исходя из экономической заинтересованности всех участников, отметил вице-президент АБР.
Нет комментариев