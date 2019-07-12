Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, снять при этом за один раз можно будет до 3 тыс. рублей при условии совершения покупки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Пока услугу в том или ином виде тестируют несколько крупных игроков рынка безналичных платежей.

«Пока сложно сказать, сколько банков решат реализовать данный сервис. Все будет зависеть от востребованности услуги со стороны населения и желания, удобства и понимания реализации магазинами. В первую очередь, в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и POS-терминалов и предоставляющие услуги инкассации. В широком масштабе, я думаю, тут можно говорить о 10—20 игроках, отвечающих этим параметрам», — сказал Войлуков.

Как пояснил вице-президент АБР, для таких банков реализация этого сервиса наиболее заметна с точки зрения экономики. При этом он допустил, что и менее крупные местные игроки захотят реализовать его в своих регионах, что позволит им усилить свои позиции.

«Про риски тут можно сказать, что они стандартные, как и при обычных действиях с банковской картой. Что касается ограничений, то тут речь идет о лимите снятия суммы за раз — предполагается 3 тыс. рублей, но дальше лимит может корректироваться в зависимости от востребованности услуги, покупке одновременно какого-то товара и количестве операций за период времени. Эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий», — сказал Войлуков.

При этом, по его словам, речь не идет о том, чтобы реализация услуги стала обязательной для российских банков. Услуга должна предоставляться на добровольной основе, исходя из экономической заинтересованности всех участников, отметил вице-президент АБР.