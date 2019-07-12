Девятый арбитражный апелляционный суд по иску банка «ФК Открытие» признал незаконной выплату бывшему зампреду правления Елене Будник премии в размере 50 млн рублей в преддверии санации банка и обязал вернуть денежные средства.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в понедельник удовлетворила жалобу истца и отменила принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.

Как пояснял представитель «Открытия» в суде первой инстанции, премия, превышавшая в 25 раз ежемесячный оклад Будник, была выплачена прежней администрацией банка 1 августа 2017 года по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, при этом банк не располагает сведениями об этих достижениях. По итогам 2017 года «дыра» в капитале банка оценивалась в 397 млрд рублей, отмечал истец. По его словам, сделка была совершена в предбанкротный период в отсутствие равноценного встречного предоставления в виде количества и качества труда.

Сама Будник и ее представитель в суде иск не признали. По словам представителя, по итогам первого полугодия банк показал прибыль в 5 млрд рублей. Кроме того, он сослался на отчетность ЦБ, который в тот период подтверждал стабильность банка. Будник и ее представитель сообщили, что к числу ее особых достижений относится запуск двух дочерних структур — Рокетбанка и банка «Точка».