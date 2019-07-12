Два года назад Центробанк известил банки о необходимости перехода на новую версию автоматизированной системы обмена электронными документами в соответствии с набором унифицированных форматов электронных банковских сообщений. Согласно письму Межрегионального центра обработки информации БР, система должна обеспечивать подпись сообщений в соответствии с требованиями регулятора. Необходимость мер связана с уязвимостью нынешней системы, подтвержденной заявлениями о хищениях средств через АРМ КБР .

Процесс перехода, согласно требованиям, должен быть завершен до 28 июня 2019 года.

Райффайзенбанк приступил к переносу подписания электронных сообщений (ЭС) из автоматизированного рабочего места клиента ЦБ в автоматизированную банковскую систему (АБС) в конце 2017 года. В это же время команда компании «Синимекс» запустила работы по проекту заказчика.

«Решение компании «Синимекс» включает две основные части: модуль валидации/подписания сообщений по трем возможным вариантам защиты УФЭБС и АРМ управления и контроля над работой этого модуля. По требованию заказчика решение реализовано для платформы Windows в виде отдельного сервиса .Net с достаточной производительностью для подписания как отдельных сообщений, так и пакетов из них. АРМ выполнен на Angular 5 + Spring в виде брендированного web-приложения. С учетом встроенной ролевой модели оно может управлять конфигурацией рабочих модулей, контролировать состояние входных и выходных потоков, фиксировать факты ошибок и отображать соответствующую информацию администратору в режиме real time», - прокомментировал Максим Матреничев, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами и партнерами.

Самую большую сложность для команды разработчиков представила процедура тестирования решения. «По сути, тестирование могло производиться только по одному сценарию, при котором ответная часть была доступна только банкам по жесткому расписанию и находилась в самом Банке России. До передачи заказчику отладить код мы могли только алгоритмически, самостоятельно отработать реальный тестовый сценарий было невозможно. Но мы справились», - отметил ведущий руководитель проектов компании «Синимекс» Владимир Крюков.

По словам Дмитрия Генералова, менеджера продукта отдела управления семействами приложений Райффайзенбанка, выявленные в ходе тестовых испытаний ошибки в крипто-модуле не носили критичный характер (например, изменился формат сообщения в тестовом пакете и т.п.). «По результатам тестов у наших пользователей еще осталось несколько пожеланий к АРМ, например, по улучшению его интерфейса и сервисной функциональности, которые, как заверили специалисты «Синимекс», будут реализованы в кратчайшие сроки», — сказал он.

Готовность незамедлительно приступить к выполнению требований Банка России со стороны Райффайзенбанка и оперативность в выборе решения со стороны специалистов компании «Синимекс» должны позволить заказчику перейти на новую версию ПО АРМ КБР-Н в рабочем порядке.

Справка

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Компания «Синимекс» специализируется на проектировании и разработке интеграционных решений, разработке заказных решений, внедрении собственных разработок и тестировании профильного ПО в банковском секторе и других отраслях. Специалистами компании реализованы десятки сложнейших проектов в крупнейших финансовых учреждениях России, международных производственных компаниях.

Работая на рынке с 1997 года, «Синимекс» накопила уникальный опыт разработки сложных программных решений на заказ в самых различных отраслях. Клиентами компании являются крупнейшие российские и международные банки: ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Нордеа Банк, Банк Интеза, Хоум Кредит и многие другие. Компании «Синимекс» присвоен статус бизнес-партнера IBM. В России компания является партнером ведущих мировых поставщиков универсальных решений IBM, Oracle, Microsoft, Red Hat и др.

Источник: Компания «Синимекс»