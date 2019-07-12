Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на уровне «BBB+», прогноз — «стабильный», говорится в сообщении агентства.



Агентство также подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг Deutsche Bank на уровне «A-2».

Deutsche Bank объявил 7 июля, что к 2022 году сократит свой штат примерно на 18 тыс. сотрудников с нынешних 92 тыс. Таким образом, сокращение штата составит около 20%. В частности, Deutsche Bank планирует выйти из бизнеса по торговле акциями. Сокращения также затронут инвестиционное подразделение банка. В рамках реструктуризации бизнеса банк планирует сократить затраты на 6 млрд евро — до 17 млрд евро в 2022 году.

«Мы подтвердили свои рейтинги, потому что считаем данное стратегическое объявление логической и необходимой реакцией на более глубокие трудности среды, с которыми сейчас сталкивается Deutsche Bank, и мы рассматриваем планы по сокращению штата и реинвестированию как выполнимые, хотя и не без риска», — объясняет агентство свое решение.

«Стабильный» прогноз отражает ожидание агентством того, что руководство реализует свою стратегию, при этом аналитики в данный момент отмечают больше негативных, чем позитивных для рейтинга факторов.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет деятельность с 1881 года.