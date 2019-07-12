Владелец группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров, подозреваемый в мошенничестве, совершил преступление в составе организованной преступной группы, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте фигуранта.

«Подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы. Мазуров может связываться с другими участниками», — сказал следователь на заседании.

Ранее сообщалось, что компания «Новый поток» заявила о задержании ее владельца Дмитрия Мазурова в субботу, 13 июля, в аэропорту Шереметьево. Бизнесмен, строивший Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка , подозревается в растрате 600 млн долларов кредитных средств, а всего должен банку 2,9 млрд долларов. Позже уточнялось, что Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере .

Мазуров является основателем и владельцем компании «Новый поток», ключевым активом которой был Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн нефти в год. В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора — Сбербанка.