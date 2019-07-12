Держатели номинальных счетов для зачисления социальных выплат теперь могут совершать операции в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» (на платформах iOS и Android). Об этом сообщили в Сбербанке , напомнив, что ранее, в декабре 2018 года, этот сервис стал доступен в веб-версии «Сбербанка Онлайн».

«Новый сервис позволяет в режиме онлайн, не посещая отделение банка, перечислять средства с номинального счета на другой счет или банковскую карту (и потом при необходимости снимать их в банкомате), просматривать и распечатывать реквизиты счета для предоставления их в орган, осуществляющий выплату социальных средств, предназначенных на содержание подопечного (бенефициара по номинальному счету)», — отмечается в релизе.



Кроме того, на номинальный счет можно перечислять с других счетов алименты, выплаты по возмещению вреда здоровью и возмещению вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также выплаты на содержание бенефициара. Подробно с условиями номинального счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка.