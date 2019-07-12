Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 5 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро был — на 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,85 рубля (минус 13 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,84 рубля (минус 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в пятницу на рисках введения санкций в отношении российского госдолга прервал наметившееся укрепление, а в понедельник с утра внешний фон для российской валюты нейтральный.

«Но мы все-таки ждем возобновления попыток неагрессивного роста рубля. Возможно, они произойдут уже во второй половине дня», — добавил эксперт.