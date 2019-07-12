Розничные инвесторы в России с 15 июля могут приобрести токенизированные акции сервиса такси Gett в рамках предпродажи (pre-IPO), говорится в сообщении цифровой платформы для размещения токенов OKONTO.

Ранее покупки пре-IPO акций компаний всегда были доступны только крупным игрокам.



«Профессиональные и частные инвесторы впервые смогут инвестировать в ранее недоступные акции Gett, а минимальная инвестиция составит 415 евро. OKONTO является платформой для доступа к цифровым инвестициям для граждан Европы. Партнерами по дистрибуции на развивающихся рынках станут лидирующая криптобиржа Huobi Russia и международная компания IO1, оказывающая помощь в привлечении инвестиций IT-проектам», — говорится в сообщении платформы.

Все выпущенные GTT security токены обеспечены акциями фонда DVC Drive Tech Fund SP под управлением Da Vinci Capital и привязаны к акциям компании Gett.

«Условия участия одинаковы для всех инвесторов. Каждый токен позволяет инвесторам получить доходность от акций Gett и приобретается по цене последнего раунда финансирования, 1,4 миллиарда долларов. В итоге каждый токен обеспечивается 160 акциями Gett», — прокомментировал управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко.

Продажа токенизированных акций будет осуществляться в рамках STO (security token offering), приобрести цифровые активы можно через платформу OKONTO. Для участия в STO необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию, покупку можно совершить с помощью банковской карты, криптовалют или банковского перевода.



Компания Gett основана в 2010 году и в настоящее время работает в четырех странах (США, Великобритании, Израиле и России) и более чем в 120 городах по всему миру, включая Лондон, Москву и Нью-Йорк.

Gett привлек более 700 млн долларов инвестиций.

Gett планирует стать первой в мире операционно прибыльной ride-hailing группой и рассматривает проведение публичного размещения в I квартале 2020 года.