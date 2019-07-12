Жителям России могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день по месту работы один раз в год для прохождения диспансеризации, сообщает «Российская газета» .

Как стало известно изданию из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. После прохождения диспансеризации выдается справка, в котором указывается, что человек действительно прошел обследования. Результаты обследований и диагнозы в этой справке не указываются.



В начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 млн граждан. В Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года, отмечается, что за период 2013-2017 годов диспансеризацию прошли 213,6 миллиона россиян. Выяснилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении. В связи с этим Минздрав актуализировал порядок проведения диспансеризации: люди от 40 лет должны проходить ее раз в год. Раз в год проходят осмотры также предпенсионеры и пенсионеры. Для этого работодатель обязан предоставить два выходных дня с сохранением должности и среднего заработка.