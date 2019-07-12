Режим самозанятых с 2020 года сможет вводить любой регион России, такое решение есть, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



«Хочу сказать, что со следующего года, такое решение есть, оно будет проводиться законодательно, будет право у любого региона ввести такой режим», — сказал он, выступая в Торгово-промышленной палате.

Он отметил, что сегодня этот налоговый режим уже нашел свою нишу, значительное количество зарегистрировалось и выплачивает «сотни миллионов рублей налогов в бюджет».

Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Власти ранее планировали распространить со следующего года этот режим на всю страну.