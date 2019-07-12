Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям. Такое мнение он высказал в ходе рабочей встречи с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

«Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства», — сказал он, отметив также, что во всем мире такая форма хозяйствования широко распространена.

Глава государства также поддержал предложение Катырина внести в закон о развитии малого бизнеса поправку, уточняющую, что ТПП является частью инфраструктуры поддержки МСП.

Катырин обратил внимание главы государства, что «система [торгово-промышленных палат] просто готова к тому, чтобы ее более полно использовало государство [для поддержки малого и среднего бизнеса] и меньше тратило на то, чтобы создавать различные структуры, особенно и в первую очередь, конечно, в российских регионах». Однако сложность заключается в том, что в законе о развитии малого бизнеса не прописано, что торгово-промышленные палаты являются инфраструктурой поддержки малых предприятий, отметил Катырин.

«По второму вопросу тем более согласен с вами, надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу», — сказал Путин.