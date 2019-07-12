Московский индустриальный банк (Минбанк), санируемый регулятором, потерял за июнь 69 млрд рублей капитала, его отрицательная величина достигла таким образом 94 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Московский индустриальный банк (Минбанк), санируемый регулятором, потерял за июнь 69 млрд рублей капитала, его отрицательная величина достигла таким образом 94 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Банк России 12 июля принял решение о докапитализации Минбанка на 128,7 млрд рублей. Также ЦБ выделит соответствующее финансирование и выкупит дополнительный выпуск акций банка, став почти стопроцентным владельцем кредитной организации.
В январе Центробанк ЦБ взял Минбанк на санацию, оценивая отрицательный капитал банка на уровне 60–100 млрд рублей, но называл и более точную цифру — 75 млрд руб. Также регулятор оценивал необходимый буфер капитала в 29 млрд рублей. По оптимистичным прогнозам ЦБ, все вливания в капитал Минбанка оценивались в 89 млрд рублей, в базовом прогнозе — в 104 млрд рублей, в пессимистичном — в 129 млрд рублей.
По состоянию на 1 июня отрицательный капитал Минбанка составлял 25 млрд рублей. При этом в пресс-службе ЦБ уточнили, что размер дисбаланса между активами и обязательствами банка по состоянию на 1 июля 2019 года составил минус 94 млрд рублей. После докапитализации размер собственных средств банка составит 27,8 млрд рублей. Таким образом, за июнь «дыра» в капитале банка выросла в 3,75 раза, или на 69 млрд рублей.
По мнению экспертов, в январе размер несформированных резервов должен был составлять не менее 3–4 капиталов банка (88–117 млрд рублей), что больше первоначально высказанных оценок (60–100 млрд рублей). При этом среди проблем Минбанка — критическая концентрация корпоративного портфеля на неэффективных инвестиционных проектах и не исключено, что большая часть таких кредитов имеет признаки аффилированности с акционерами банка. Также резкий рост дыры в капитале Минбанка может свидетельствовать о признании большей части корпоративного кредитного портфеля невозвратной и создании по ней максимального резерва. Исходя из накопленного опыта санаций рассчитывать на какой-то материальный уровень возмещения по проблемным кредитам не стоит, считают эксперты.
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