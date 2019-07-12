МВД вменяет владельцу группы компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову хищение на сумму 29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

« ПАО «Сбербанк» выдало кредит на сумму 29 миллионов долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 миллиард 806 миллионов 700 тысяч рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО «Сбербанк» данный кредит возвращен не был», — заявила судья, которая зачитывала материалы дела.

Таким образом, Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до десяти лет колонии.

ПАО «Сбербанк» также признано потерпевшим по делу основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова.

Как сообщал Сбербанк, дело возбуждено в связи с тем, что, по заявлению банка, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также ущерб был причинен и самому заводу.

«Уголовное дело в отношении Мазурова возбуждено по факту заявления президента ПАО «Сбербанк» Германа Грефа», — следует из оглашенного в суде материала о возбуждении уголовного дела.

При этом защита Дмитрия Мазурова попросила суд отпустить его под залог в 3 млн рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте бизнесмена.

«Мы настаиваем на избрании нашему подзащитному меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Помимо домашнего ареста, мы бы предложили залог в размере 3 миллионов рублей», — заявил адвокат.

О задержании бывшего совладельца Антипинского НПЗ накануне рассказал представитель компании «Новый поток» (Мазуров является ее совладельцем).

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров. По данным ЦБ на 25 апреля этого года, у Мазурова 19,56% в уставном капитале Интерпромбанка (21,19% голосующих акций).