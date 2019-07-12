Новикомбанк (опорный банк госкорпорации «Ростех») подписал ряд кредитных соглашений, направленных на реализацию приоритетных проектов в области судостроения. Соглашения на общую сумму 20 млрд рублей с лидерами отечественного судостроения заключены в рамках девятого Международного военно-морского салона (МВМС-2019), который проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Средства будут направлены как на строительство ледоколов и судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа и пр., так и на финансирование экспортной продукции предприятий отечественного судостроения», — говорится в сообщении банка.

В рамках подписанных соглашений Новикомбанк сможет также предоставлять банковские гарантии для обеспечения обязательств контрагентов.

