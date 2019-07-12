В январе-мае 2019 года средний размер выданных автокредитов в России составил 758,3 тыс. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (699,7 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер автокредита в январе-мае 2019 года был продемонстрирован в Москве (1 099,5 тыс. рублей), Московской области (949,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (924,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (859,5 тыс. рублей) и Краснодарском крае (858,5 тыс. рублей).

Самый маленький средний размер автокредита в топ-30 регионов по объемам автокредитования в январе-мае 2019 года был зафиксирован в Кемеровской (450,4 тыс. рублей) и Кировской (529,4 тыс. рублей) областях, а также в Удмуртской (595,7 тыс. рублей) и Чувашской (625,3 тыс. рублей) республиках.

Самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита была продемонстрирована в Ставропольском крае (+17,7%), Ульяновской (+14,6%) и Рязанской (+14,1%) областях, а также в Республике Татарстан (+13,8%). В Кемеровской (-29,8%), Новосибирской (-7,4%) и Кировской (-5,6%) областях было отмечено снижение данного показателя. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 10,5% и 11,6% соответственно.