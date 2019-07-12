Московский городской суд признал законным обеспечительный арест более 925 млн рублей, находящихся на банковских счетах компаний, которые, по данным следствия, связаны с бывшим министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, обвиняемым в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Постановление Басманного районного суда Москвы от 11 июня признать законным, апелляционные жалобы защиты отклонить», — огласила решение судья.

11 июня Басманный суд наложил арест на денежные средства компаний ООО «Ру-Ком», АО «Ру-Ком Инвест» на общую сумму более 115 млн рублей, которые были открыты в Совкомбанке и Газпромбанке. Также арест был наложен на валютные денежные средства в размере 811 млн рублей, находящихся на счетах иностранных офшорных компаний.

По словам адвоката обвиняемого, большая часть арестованного имущества принадлежит юридическим лицам, «у которых может быть один титульный владелец». «Мнение следствия и суда о том, что собственником арестованного имущества является Абызов, незаконно», — отметил он. Защита обвиняемого считает решения судов первой инстанции давлением на бизнес, на него самого и его партнеров.

Ранее столичные суды бессрочно наложили обеспечительный арест на имущество Абызова на общую сумму порядка 20,6 млрд рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.