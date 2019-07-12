Минтруд разработал законопроект, согласно которому работник имеет право на освобождение от работы на один рабочий день в году для прохождения диспансеризации, формулировка «дополнительный выходной» является некорректной, заявили в пресс-службе Минтруда.

«В рамках исполнения поручения по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета правительства России о результатах работы в 2018 году, а также в связи с актуализацией Минздравом России порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающий право работника в возрасте 40 лет и старше на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации...Также обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — сообщили в пресс-службе.

Также в Минтруде отметили, что сейчас законопроект прорабатывается с «федеральными органами исполнительной власти и сторонами социального партнерства».