Минэкономразвития России и госкорпорация «ВЭБ.РФ» подписали соглашение о предоставлении субсидий в рамках фабрики проектного финансирования в виде имущественных взносов Российской Федерации в ВЭБ. Субсидия будет предоставлена на возмещение расходов госкорпорации в связи с предоставлением кредитов в рамках проектной фабрики, сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБа.

«Субсидии государства хеджируют процентные риски. Программа «Фабрика проектного финансирования» создает условия для взаимовыгодного сотрудничества коммерческих банков при организации финансирования капиталоемких проектов. По всем траншам в рублях, включая транши банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки ЦБ РФ», — отметил первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, субсидия будет выделяться с сентября 2019 года. Так, в законе о федеральном бюджете на 2019 год уже заложено 18 млн рублей, это предельный уровень финансирования. Также в рамках корректировок бюджета планируется перераспределить дополнительно 100 млн рублей.

«Фактический объем выделяемых субсидий будет зависеть от размера ключевой ставки и ОФЗ-ИН [облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции]. Таким образом, выборка субсидии зависит от макроконъюнктуры и необходимости нивелирования государством процентного риска участникам синдиката. В этом основное новшество выделения бюджетных средств в рамках фабрики проектного финансирования — исходя из фактической потребности кредиторов», — добавили в пресс-службе.

Фабрика проектного финансирования — совместный проект МЭР и госкорпорации «ВЭБ.РФ», который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу «80 на 20», где 20% — собственные средства инициатора проекта, 80% — заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.



В настоящее время уже принято решение о финансировании в рамках фабрики трех инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет более 212 млрд рублей. Кроме того, на рассмотрении в ВЭБе находятся еще 11 проектов общей стоимостью более 800 млрд рублей.