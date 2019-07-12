Власти России не намерены ограничивать возможности граждан страны в Интернете, заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Территория смыслов».



«Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в Интернете нет и не будет», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, считает ли она, что ограничения в Интернете мало сочетаются с возможностью самореализации.

Она подчеркнула, что Интернет — очень полезная вещь, которая стала неотъемлемой частью современной жизни. «Но вместе с огромной пользой Интернет несет и целый ряд угроз», в том числе возможность распространения наркомании, суицидов, экстремизма. «Их надо убирать, чтобы не нарастала агрессия, чтобы не было негативных последствий, и это делается», — добавила спикер Совфеда.

«Мы приняли закон о суверенном Рунете, но это не ограничение, это защита нашего сегмента Интернета от кибератак, кибервойны, которая все больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несет интернет, потому что сейчас через интернет можно, например, остановить атомную электростанцию, парализовать экономическую и социальную жизнь страны», — пояснила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».