«Несмотря на спад продаж на мировых автомобильных рынках в первом полугодии, нам удалось увеличить долю рынка в нескольких странах, особенно в Европе и Африке. Это стало возможным благодаря успеху продаж легких коммерческих автомобилей. Тщательно продуманные стратегии развития модельного ряда и технологий «Core Model» и «Core Techno» обеспечивают прибыльность продаж и рост уровня удовлетворенности клиентов», - заявил Карлос Таварес, председатель правления Группа PSA.

Тотальная электрификация: 100% электрификация модельного ряда с 2025 года.

Groupe PSA стремится стать ведущим игроком на рынке электромобилей. Все новые модели выпускаются в полностью электрическом исполнении или в варианте подключаемого гибрида: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Peugeot e-208 и Opel Corsa-e в 100% электрической версии, и DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, Peugeot 3008 HYbrid & HYbrid4, Peugeot 508 и 508 SW HYbrid, Opel Grandland X Hybrid4 и Citroën C5 Aircross SUV Hybrid в версии с подключаемым гибридом.

Группа PSA также готовит полностью электрическую линейку легких коммерческих автомобилей к 2025 году, начав с моделей Citroën Berlingo и Peugeot Partner, которые уже продаются на рынке

В апреле прошлого года на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме Группа PSA представила прототипы электрифицированных Peugeot Boxer и Citroën Jumper, а на 2020 год была анонсирована премьера электрифицированного фургона среднего сегмента.

В течение двух лет будет представлено 14 новых электрифицированных моделей.

Европа: прибыльный рост

В течение первого полугодия Группа укрепила свои позиции, заняв долю в 17,4%, несмотря на падение рынка (-2,4%), , показав, тем самым, рост на всех основных рынках, в частности в Италии (+1,1%), Франции (+0,7%), Великобритании (+0,2%), Германии (+0,1%) и Испании (+0,1%).

Такая статистика обусловлена отличными результатами Citroën, который установил рекорд продаж за последние 8 лет с самым значительным ростом среди 12 брендов. В результате Марка увеличила рыночную долю на 0,3% на европейском рынке, в частности благодаря успеху своей линейки кроссоверов (C5 Aircross и C3 Aircross).

Opel/Vauxhall продолжает свое развитие с осени прошлого года, постепенно увеличивая долю на рынке: Франция (+0,2%), Великобритания (+0,2%), Италия (+0,7%). Успеха бренда в Европе – заслуга моделей Crossland X и Grandland X. С выходом новой Corsa во второй половине года показатели могут стать еще лучше.

Доля рынка Peugeot в Европе остается стабильной. Помимо успешных продаж кроссоверов 3008/5008, свой вклад внесли Peugeot 508, получившему множество наград, и старту продаж универсала 508 SW т: седан лифтбек 508 остается самым популярным автомобилем в своем сегменте во Франции с момента запуска. Также Peugeot установил новый рекорд продаж легких коммерческих автомобилей в первом полугодии этого года.

DS Automobiles подтверждает устойчивый рост бренда (+1,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года и +16% во втором квартале по сравнению со вторым кварталом 2018 года). DS 7 CROSSBACK стал лидером среди кроссоверов премиум-класса во Франции в первом полугодии, а DS 3 CROSSBACK, который был выведен на рынок в мае, занял первое место по количеству регистраций премиальных кроссоверов в июне во Франции.

Группа PSA также сохраняет лидерство в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) с долей рынка 24,7%.

Ближний Восток-Африка: новый Завод в действии

Доля Группы PSA выросла на основных рынках: Марокко (+4,7 пункта), Египет (+3,5 пункта), Алжир (+2,7 пункта) и Турция (+0,5 пункта). На динамику продаж повлияли сворачивание производства в Иране и спад на турецком рынке (-44,8%).

Со стартом производства на заводе Kenitra в Марокко Группа будет выпускать автомобили, отвечающие ожиданиям клиентов, и достигать амбициозных целей по продажам.

Китай и Юго-Восточная Азия: усовершенствованная бизнес-модель в Китае

На падающем китайском рынке продажи сократились на 62,1%. Бренд DS сохранил свою долю рынка. Группа PSA работает со своими партнерами над разработкой планов для решения текущих проблем и снижения точки безубыточности совместных предприятий.

Расширение присутствия в области электрификации будет реализовано благодаря запуску подзаряжаемого гибрида Peugeot 508L PHEV, а также электрических версий Peugeot 2008 и DS3 CROSSBACK к 2020 году.

В настоящее время начинается экспорт моделей Peugeot 3008 и Peugeot 5008 из Малайзии, завода NAM.

Латинская Америка: непростая ситуация в Аргентине

Продажи Группы PSA в Латинской Америке снизились на 29,3% в условиях сильного спада аргентинского рынка (-50,3%). Тем не менее, Группа стабилизировала долю рынка в Бразилии благодаря успеху кроссовера C4 Cactus и выводу на рынок легких коммерческих автомобилей. Группа сохранила свои позиции в Чили и улучшила их в Мексике в условиях сокращения рынков. Opel демонстрирует стабильный рост продаж в этом регионе.

Положительный тренд могут задать кроссоверы и обновленные модели: Citroën C5 Aircross и Peugeot 2008, а также Citroën C4, Peugeot Rifter. Также скоро поступит в продажу DS 3 CROSSBACK. Планируется усиление присутствия в LCV благодаря недавнему старту продаж легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot, Citroën и Opel.

Индо-Тихоокеанский регион: рост продаж (+2,3%)

Группа PSA продолжает показывать устойчивый рост продаж в Японии (+16%). В Индии Группа вышла на новый уровень, объявив в апреле о запуске бренда Citroën и начав производство коробок передач (завод Hosur) со своим партнером AVTEC Ltd (CK Birla Group Co.).

Евразия: подготовка к возрождению бренда Opel

В условиях нисходящего тренда на российском рынке (-2,4%) доля рынка Группы PSA снизилась (-0,2%).

В Украине Группа запускает DS Automobiles с первым дилерским центром DS Store, который открывается в июле.

В России Группа PSA готовит к выходу на рынок бренд Opel Продажи первых моделей начнутся уже через несколько месяцев.

Объемы продаж по регионам