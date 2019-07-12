В минувшую пятницу рынки находились под влиянием геополитических рисков, с одной стороны, и укрепления поддержки со стороны монетарной политики, с другой. В минувшую пятницу акции на европейских рынках пытались немного расти на фоне оптимизма инвесторов по поводу смягчения монетарной политики, и по итогам торгов индекс StoxxEuro600 не изменился. Между тем, слабая статистика из Сингапура и Китая стали еще одним тревожным сигналом влияния торговой напряженности на мировую экономику. Цены на золото двигались вверх (+0,5% @ 1,411) в ответ на риск. На этом фоне активы на развивающихся рынках находились под давлением; попытки российского рынка восстановить рост после снижения на открытии рынка не увенчались успехом – по итогам дня индекс РТС опустился на 0,8% до 1 387 пунктов, а индекс ММВБ потерял 0,4% до 2 777 пунктов. Угроза санкций США против Анкары после подтверждения информации о том, что Турция получила часть российской С 400 усилили уход инвесторов из рискованных активов на развивающихся рынках; лира ослабла на 0,6% до 5 705 лир за доллар; турецкие активы уже находились под давлением после того как президент Эрдоган уволил главу центрального банка на прошлой неделе за неготовность последнего начать цикл понижения ставок. В итоге курс рубля восстановил недавние рост (-0.25% @ 62.96). Цены на нефть выросли на 0,5% до 66,84 руб./барр. на фоне продвижения тропического шторма Барри в направлении к Мексиканскому заливу.

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет расти на фоне улучшения настроений: Заявление главы ФРС Джерома Пауэлла укрепило надежды на существенное понижения ставки на 50 б. п. в конце этого месяца и, как мы считаем, ослабит давление на развивающихся рынках. Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня утром будет расти, следуя за ралли на азиатских рынках. Рубль также должен укрепиться на фоне ослабления доллара. Оптимизм вселяет и тот факт, что цены на нефть достигли своего двухмесячного максимума сегодня утром, пробив отметку $67/барр. При этом мы не исключаем их дальнейшего роста на фоне усиления напряженности в противостоянии между Ираном и Западом после сообщения о том, что иранские боевые катера попытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Северсталь: операционные результаты за 2К19; ПОЗИТИВНО

Северсталь (SVST.LI, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ, $17/ГДР) в минувшую пятницу представила, на наш взгляд, сильные операционные результаты за 2К19. Новость ПОЗИТИВНА для акций компании. По прогнозу компании, финансовые результаты за 2К19 должны быть лучше, чем в 1К19. Если на дивиденды за 2К19 компания направит 100% СДП, дивидендная доходность может превысить 4%, по нашей оценке.

Совокупные объемы продаж стали не изменились в квартальном сопоставлении, при этом доля продукции с добавленной стоимостью выросла до 46% в рамках продуктового ассортимента (против 44% в 1К19). Объемы продаж оцинкованной стали, стали с полимерным покрытием и метизной продукции выросли соответственно на 7%, 38% и 13% за квартал. Средние цены реализации выросли на 2-8% к/к по всей продуктовой линейке; при этом цены на сталь с полимерным покрытием увеличились на 8% к/к в 2К19. Отметим, что доля отгрузок Северстали на внутренний рынок достигла 70% против 52% в 1К18 и примерно 65% в оставшуюся часть года. Согласно данным ассоциации “Русская сталь”, спрос на сталь на российском рынке вырос всего примерно на 1%. Таким образом, компания продемонстрировала свою способность отвоевывать долю рынка у своих конкурентов.

В горнодобывающем сегменте продажи железорудных окатышей и железной руды выросли соответственно на 2% к/к и на 10% к/к на фоне сильного роста цен на железную руду (Fe 62%) в 1П19, CIF; цены на китайские бенчмарки подскочили до $115-120/т. Объемы продаж коксующегося угля снизились на 7% к/к на фоне кратковременных работ по модернизации углеобогатительных мощностей. Добыча рядового угля выросла на 13% к/к в последнем квартале. В условиях высоких цен на сырье Северсталь выигрывает от почти полной вертикальной интеграции в добывающий сегмент.

Официальные представители Rio Tinto заявили о планах закрыть крупнейшую в мире шахту по добыче алмазов Аргайл на западе Австралии. Добыча на ней прекратится к концу 2020 г. Аргайл производит примерно 14 млн карат алмазов ежегодно, что составляет примерно 10% глобального производства алмазов и примерно 75% производства Rio Tinto. Новость ПОЗИТИВНА с точки зрения мирового рынка алмазов, который характеризуется вялым спросом со стороны конечных покупателей. Новость позитивна для АЛРОСы (ALRS.RX, ВЫШЕ РЫНКА, 129 руб. за акцию). Тем не менее, мы бы рекомендовали более сдержанно отнестись к ней. Во-первых, на Аргайле добываются большие объемы (3/4 совокупного производства) промышленных алмазов, которые не являются алмазами ювелирного качества и продаются по цене $15-25/карат. Оставшаяся часть производства – это небольшие алмазы, а также редкие розовые и красные алмазы. АЛРОСА и De Beers не являются главными игроками в этой нише. Во-вторых, закрытие шахты запланировано только на конец 2020 г. В моменте видимых изменений в спросе-предложении ожидать не стоит. В-третьих, решение менеджмента Rio может отражать негативный взгляд на перспективы спроса на алмазы в ближайшие годы. Мы по-прежнему с осторожностью смотрим на сектор алмазов. Объемы реализации АЛРОСы за 2П19 и DeBeers будут важны для понимания перспектив этой отрасли.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)