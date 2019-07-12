Специальные криптобиокабины, предназначенные для оформления загранпаспортов нового поколения, доработают под выдачу электронных внутрироссийских документов, рассказал «Известиям» рассказал Владимир Кабанов, генеральный директор концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Так, опытная эксплуатация кабин начнется уже в июле, а в конце 2019 года планируется серийное оснащение такими устройствами всех российских МФЦ.

Первоначально разработка криптобиокабины, которую представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, предназначалась для оформления загранпаспортов нового поколения, но создатели системы уверяют, что ее технические характеристики позволят в будущем использовать криптокабину в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ.

Сейчас функционал криптобиокабины позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. При выдаче документа осуществляется двухфакторная биометрическая верификация.

Ранее Владимир Кабанов сообщал, что в июле опытная эксплуатация кабин начнется в некоторых МФЦ Москвы, Московской области, Краснодара и Тулы. Серийное оснащение многофункциональных центров по всей стране планируется начать в конце 2019 года, а когда будут приняты необходимые нормативно-правовые документы о переходе на электронные паспорта гражданина РФ, компания в течение пары месяцев сможет предоставить техническое решение для апгрейда кабин, уточнил разработчик.

Потребуется время на отладку процедуры новой выдачи паспортов, и не стоит ждать от нее стопроцентной точности на первых этапах, считает президент Фонда информационной демократии Илья Массух. По его словам, существующая процедура выдачи обычных паспортов действует многие годы, поэтому хорошо отлажена — в случае с криптобиокабинами потребуется время, чтобы проработать схему оформления документа. Но когда она пройдет отладку, шанс ошибки сведется к минимуму. Кроме того, по мнению эксперта, такой подход повысит сохранность персональных данных и усложнит жизнь злоумышленникам.

Для внедрения электронных паспортов по всей стране нужно будет решить важный вопрос: какой объем информации хранить непосредственно на чипе, а какой — брать из отраслевых баз данных, например, по налогам, пенсиям, семейному положению и прочему, обращает внимание эксперт по цифровизации Евгения Астафьева. Она пояснила, что если документ связан с базами, с ним станет проще работать, если же хранить на чипе паспорта только минимальный объем персональных данных, это повысит защищенность и обеспечит доступ к нему одновременно многих организаций, но для этого необходимо оборудовать специальными считывателями все места, где гражданин будет его предъявлять.

По мнению директора Национального центра цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяны Ершовой, трудностей с новым типом документов не возникнет даже у людей старшего возраста — при должной информационной кампании в СМИ научиться пользоваться цифровыми удостоверениями личности сможет каждый россиянин.