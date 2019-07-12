Средние цены на жилье на первичном рынке Москвы во II квартале 2019 года выросли в среднем на 5,2% по сравнению с I кварталом. Об этом рассказал ТАСС управляющий партнер «S.A. Ricci жилая недвижимость» Сергей Егоров.



«Повышение средних цен на квартиры по всем классам (от эконом- до элит-) объясняется общей тенденцией повышения стадии строительной готовности наиболее масштабных проектов, вымыванием значительной части объема предложения в ранее реализуемых жилых комплексах, повышением цен в жилых комплексах в связи с изменениями в законодательстве с 1 июля 2019 года», — сказал он.

По данным агентства, средняя цена на квартиры по итогам II квартала 2019 года составила 251,7 тыс. рублей за кв метр (+5,2% к I кварталу 2019 года). Средний бюджет покупки — 17,3 млн рублей. В эконом-классе новостройки подорожали на 6%, в комфорт-классе — на 2,7%, в бизнес-классе — на 3,4%. Цены на жилье премиум-класса выросли на 3,6%, в элитном сегменте — на 5,3%.

В свою очередь в компании Kalinka Group, проанализировавшей динамику на элитном рынке, указывают, что новые правила финансирования жилищного строительства сказались на поведении покупателей. В частности, спрос сместился с готового жилья в сторону новостроек.

«Противостояние первичного и вторичного рынков недвижимости смещено в сторону «первички». Можно говорить о том, что цены на вторичное жилье просели. Одной из причин смещения покупательского интереса в сторону новостроек эксперты Kalinka Group называют напряжение на рынке перед переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, которое произошло 1 июля 2019 года. Все первое полугодие мотивацией для покупателей была возможность успеть совершить покупку до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, так как, по прогнозам, после этого цены на первичное жилье должны были увеличиться», — говорится в исследовании компании.