Доля безналичных расчетов по картам в Крыму достигла 30%, сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. Хотя доля таких операций отстает от среднероссийских показателей, прирост идет двузначными темпами.

«Мы объем безналичных расчетов в два раза увеличили. Совокупно за полтора года доля карточных операций выросла до 30%. Еще два года назад это было вообще 12%», — отметил Якунин.

РНКБ занимает 42-е место в российской банковской системе по объему активов и первое место в Республике Крым. Согласно отчетности на 1 июня, активы кредитной организации составляли 184,9 млрд рублей. По словам Якунина, сейчас РНКБ принадлежит порядка 20 тыс. терминалов на полуострове, увеличение доли безналичных операций по картам связано в том числе с расширением сети устройств.



«Во-первых, инфраструктуру разворачиваем, во-вторых, запустили бонусную программу», — пояснил глава совета директоров РНКБ.