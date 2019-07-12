Санируемый Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) может быть выставлен на продажу не раньше лета 2020 года, следует из ответа пресс-службы ЦБ на запрос Банки.ру. 12 июля регулятор принял решение пополнить капитал кредитной организации на 128,7 млрд рублей. В пресс-релизе Банка России не упоминалось о сроках продажи актива. Как пояснили в ЦБ, сделка станет возможной, после того как МИнБанк выйдет на прибыль.

«МИнБанк, как и любой санируемый через ФКБС банк, Банк России тоже планирует продать, но перед продажей необходимо восстановить операционную прибыльность банка (при прежних собственниках он был убыточен последние три года) и провести основные претензионно-взыскательные мероприятия по его проблемным активам. Это займет не менее года — полутора после докапитализации», — отметили в пресс-службе регулятора.

После докапитализации МИнБанк перейдет под контроль ЦБ. Размер собственных средств кредитной организации составит 27,8 млрд рублей. По данным отчетности на 1 июня, отрицательный капитал МИнБанка составлял 24,9 млрд рублей. Учитывая объем докапитализации, за июнь капитал кредитной организации мог потерять еще 69 млрд рублей, подсчитал «Коммерсант».