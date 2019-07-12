Сделка по предоставлению финансирования была реализована с привлечением инструментов государственной поддержки, в частности, поручительства Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма предоставленного поручительства – 12,5 млн рублей.

ГК «Бейби Арт» является эксклюзивным дистрибьютором детских игрушек в России. Компания предлагает большой выбор популярных детских брендов, таких как как Baby Art, Yookidoo, Lilliputiens, Janod, Battat, Tiger Tribe и многих других. В настоящее время ГК «Бейби Арт» представлена тремя специализированными магазинами в Москве, расположенными в ТРЦ «Авиапарк», ТРЦ «Июнь» и ТРЦ «Рига Молл».