Аналитики Альфа-Банка предполагают, что «Тинькофф» и «Яндекс» ведут переговоры о слиянии. Об этом они написали в обзоре «Яндекс и Тинькофф: анализ потенциальных стратегических сделок и инвестиционных возможностей» (есть в распоряжении Forbes ).

Согласно прогнозу, наиболее вероятным сценарием слияния компаний может стать покупка «Яндексом» существующих или новых акций TCS, а также доли Олега Тинькова, который в результате сделки останется контролирующим акционером банка. По их оценке, «Яндекс» может приобрести 21—27% капитала TCS за наличные. Из них 10% акций компания может получить через новую эмиссию акций TCS — для этого необходимо выпустить на рынок 22 млн GDR на 0,5 млрд долларов. Остальные 10—15% «Яндекс» мог бы выкупить напрямую у Олега Тинькова или других акционеров.

По словам авторов обзора, сделка, в рамках которой Олег Тиньков продаст часть своей доли, возможна только в первом полугодии 2020 года, так как после недавнего SPO акционеры TCS не могут продать свои доли вплоть до 31 декабря 2019 года. Однако выпуск новых акций, которые бы мог приобрести «Яндекс», не запрещен. «Учитывая это, сделка может быть заключена еще до конца 2019 года. По нашему мнению, сделка без продажи Олегом Тиньковым части его доли маловероятна», — заключают аналитики.

В пресс-службе Альфа-Банка уточнили, что это внутренняя аналитическая записка, не являющаяся официальным обзором финучреждения. «Данные прогнозы являются исключительно анализом различных сценариев развития событий, ранее прозвучавших публично, и не основаны на инсайдерской информации», — говорится в комментарии.

Тинькофф Банк заявил, что «не комментирует академические абстрактные упражнения и теоретические изыскания инвестаналитиков».

В «Яндекс» отметили, что у компании пока нет планов по слиянию с «Тинькофф», но «мы не исключаем сотрудничества в рамках «Яндекс.Пива». Как мы уже говорили после совместной секции на ПМЭФ».