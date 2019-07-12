Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк присоединен к Актив Банку, а «Банкхаус Эрбе» — к Джей энд Ти Банку. Об этом, в частности, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое в этой связи исключило МПСБ и «Банкхаус Эрбе» из системы страхования вкладов.

Как уточняется, МПСБ исключен из ССВ с 8 июля, а «Банкхаус Эрбе» — с 10 июля этого года.

Центробанк уведомил о начале слияния саранских МПСБ и Актив Банка 7 мая, а московских «Банкхауса Эрбе» и Джей энд Ти Банка — 17 мая текущего года.



В связи с исключением присоединенных банков из ССВ уточняется, что в системе осталось 738 кредитных организаций: 380 действующих банков с лицензией на работу с физическими лицами, шесть действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физлиц, и 352 кредитные организации, находящиеся в стадии ликвидации.