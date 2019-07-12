Банк России в целях развития электронного документооборота с 15 июля 2019 года предоставляет возможность использования личных кабинетов для обмена электронными документами с акционерами (участниками) финансовых организаций, лицами, осуществляющими в отношении них контроль, а также приобретателями акций (долей) финансовых организаций и/или лицами, устанавливающими контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций. Об этом объявила пресс-служба регулятора.

В рамках обмена электронными документами с Банком России вышеуказанные лица с сегодняшнего дня смогут направлять туда следующие документы:

документы для согласования приобретения и/или получения в доверительное управление более чем 10% акций (долей) финансовой организации, а также установления (осуществления) прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих в ней более чем 10%;

уведомления о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации);

уведомления о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более чем 10% акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее чем 10%;

уведомления об исполнении предписания, направленного в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации и/или нарушением порядка приобретения акций (долей) финансовой организации или установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций либо в связи с выявлением неудовлетворительного финансового положения акционера (участника) финансовой организации, лица, осуществляющего в отношении него контроль;

сведения для оценки на ежегодной основе финансового положения акционера (участника) финансовой организации, лица, осуществляющего в отношении него контроль.

Личный кабинет открывается юридическим и физическим лицам, являющимся акционерами (участниками) финансовых организаций и/или приобретателями акций (долей) финансовых организаций, и/или лицам, устанавливающим (осуществляющим) контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, имеющим усиленную квалифицированную электронную подпись и направившим Банку России анкету для открытия временного личного кабинета участника информационного обмена через официальный сайт регулятора (раздел «Личный кабинет»), уточняется в релизе ЦБ.