Абсолют Банк запустил новую технологию сервиса по выдаче онлайн-гарантий на исполнение контрактов в закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ, говорится в сообщении кредитной организации.

Новый конвейер ускоряет процесс выдачи гарантии (от 10 минут). За это время банк принимает решение и направляет электронную копию выпущенной гарантии клиенту.

Первая гарантия с использованием нового кредитного конвейера была выпущена 7 июня 2019 года в пользу ООО «Ростгеострой» в сотрудничестве с площадкой РТС-тендер.