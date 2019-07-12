Российская экономика сейчас не испытывает недостатка ликвидности, поэтому нет рисков в том, что жители страны хранят деньги «под матрасом», считает помощник председателя Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин.



«Я скажу вещь, которую вы редко услышите от тех, кто дает интервью: ничего страшного, что люди хранят деньги под матрасом. В экономике сейчас скорее избыток ликвидности, у нас нет проблемы нехватки денег — проблема, куда их вкладывать, в какие проекты», — сказал Саватюгин в интервью газете «Известия» .

По его мнению, люди сами начнут инвестировать свободные средства на фондовом рынке, когда почувствуют, что для этого созданы благоприятные условия.

«Специально заставлять людей вынимать деньги из-под матрасов и нести на фондовый рынок я бы не стал. Вообще людей не надо ничего заставлять делать специально. Если они почувствуют, что для их блага есть инструменты, есть доходность и приемлемая доля риска, сами понесут. Надо только не вводить дополнительное регуляторное обременение. Чиновник не должен говорить, на что мне тратить мои деньги», — сказал Саватюгин.

«Если эти 4 трлн, а по некоторым оценкам, даже больше, выйдут на рынок, то куда? Что они сделают, кроме инфляционного давления? Когда они под матрасом — это спокойствие. Когда банки лопаются, страховка в 1,4 млн рублей работает, но всегда хочется что-то иметь или в банковском сейфе, или под матрасом, или в каком-то активе, может быть, не доходном, но чтобы был. Это как Фонд национального благосостояния», — добавил он.

Саватюгин отметил, что властям следует вкладываться в повышение финансовой грамотности граждан, чтобы они могли нести ответственность за свои инвестиционные решения.

«Тогда нужно вкладываться в финансовую грамотность граждан. Как вы научите грамотному инвестиционному поведению, если не будете давать людям инвестировать? Как научите человека плавать, если не будете наливать воду в бассейн?» — сказал Саватюгин.

«Человек должен отвечать за свои решения, но для этого справедливо нужна стабильная понятная регуляторная среда. Патернализм провоцирует вкладываться во все возможные пирамиды и самые рисковые аферы. Такой «инвестор» уверен, что государство его защитит и если что-то случилось — виновато государство», — заключил он.