Еврофинанс Моснарбанк с 15 июля предлагает открыть вклад «Привилегия» .

Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей, срок — от шести месяцев до года. Процентные ставки составляют 4—6,2% годовых в зависимости от суммы и срока депозита.

Пополнение счета возможно. Также разрешены расходные операции до суммы неснижаемого остатка.



Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора начисление процентов будет осуществляться по ставке вклада до востребования.