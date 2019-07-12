Банк «ФК Открытие» подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО «Открытие холдинг».



Как следует из опубликованного определения суда, заявление поступило в суд одновременно с иском еще 2 июля, но известно о нем стало только сейчас. Ответчиками в иске указаны экс-глава банка Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель «Открытия» Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и «Открытие холдинг».

«В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.», — говорится в определении суда. Суд решил рассмотреть заявление об обеспечении иска в судебном заседании 19 июля.

Кроме того, суд принял к производству и сам иск, поданный Банком России от лица «Открытия». Предварительные слушания по делу назначены на 9 августа.

Ранее суд оставлял иск без движения, поскольку истец не приложил доказательства уплаты госпошлины в полном объеме с учетом количества и характера заявленных требований.

Зампред ЦБ Василий Поздышев 4 июля сообщил, что Банк России будет ходатайствовать об аресте ряда активов бывших собственников банка «Открытие» в рамках судебного иска против них. По его словам, ЦБ вынужден идти судебным путем, так как взыскать эти средства вне суда «нет возможности». В случае наличия активов за рубежом эти иски составлены так, чтобы можно было перенести их на другие юрисдикции, добавил Поздышев. Он также отметил, что «диалог в рамках добровольного возвращения активов пришел к своему концу».