Почти 4 млн работников в России коснется повышение почти на 1 тыс. рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает «Российская газета» .

Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за II квартал этого года для общественного обсуждения. Этот документ, когда будет принят и вступит в силу, станет ориентиром для повышения МРОТ.

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) работающего человека. Индексируется она раз в год с 1 января до размера ПМ за II квартал предыдущего года. Таким образом, на каком уровне сейчас будет установлен прожиточный минимум, такого размера и должна быть в 2020 году минимальная зарплата.

Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей до 12 тыс. 130 рублей. В этом году размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей (он был повышен по сравнению с 2018 годом на 117 рублей).

После того как общественное обсуждение проекта приказа Минтруда завершится, документ будет либо подписан, либо несколько скорректирован.