Введение послаблений условий ипотеки для людей, покупающих жилье в новостройках через эскроу-счета, может ухудшить платежную дисциплину и повлиять негативным образом на ипотечные портфели банков, считает руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева.

В пятницу президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на совещании с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил проработать меры по стимулированию ипотечного кредитования. В частности, по его мнению, необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении ипотечных каникул для лиц, приобретающих и строящих жилье с использованием нового механизма эскроу, а также расширить категории граждан, имеющих право на получение ипотеки со сниженными ставками.

Вместе с тем, заявила Артемьева РИА Недвижимость, неоспоримый плюс сегмента ипотечного кредитования заключается в том, что он является наиболее качественным среди прочей задолженности физических лиц по уровню просрочки платежей.

При этом, напомнила она, именно ипотека является драйвером роста розничного кредитования. «Ипотечные портфели граждан растут, задолженность по ипотеке остается контролируемой и находится на низком уровне», — пояснила эксперт.

Как указала Артемьева, предоставление ипотечных каникул и какие-либо послабления для потенциальных и действующих заемщиков могут в обозримой перспективе отразиться на качестве обслуживания ими своих кредитов.

«Риск может заключаться в том, что введение льготных условий с точки зрения обслуживания кредитов может определенным образом повлиять на дисциплину обслуживания портфелей, чего бы не хотелось. Ипотека должна расти и оставаться первоклассным сегментом розничного кредитования», — резюмировала она.

Российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, с 1 июля обязаны работать через механизм эскроу-счетов. Схема подразумевает, что средства граждан будут зачисляться на специальные счета в банках и храниться там до окончания строительства объекта. Сами же застройщики будут строить на банковские кредиты (так называемое проектное финансирование), а получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир.