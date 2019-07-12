Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних). Документ опубликован на сайте Госдумы, указывает ТАСС.

Законопроект остался без изменений в части корректировки демпфера на бензин и дизельное топливо, введения акциза на средние дистилляты, механизма компенсации авиаперевозчикам стоимости керосина при высокой цене нефти, а также введения дополнительной компенсации нефтяникам при поставках топлива в регионы Дальнего Востока.

Госдума 10 июля вернула на доработку поправки правительства о корректировке демпфера на бензин и дизельное топливо из-за нарушения процедуры внесения документа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что Минфин включил поправки ко второму чтению в законопроект о стимулировании добычи редких металлов, а это является нарушением регламента.

Как поясняли в Минфине, поправки по демпферу были включены в законопроект для ускорения их рассмотрения и принятия, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке. В ведомстве отметили, что скорректированный демпфер по бензину и дизельному топливу должен вступить в силу ретроспективно, с 1 июля. А демпфер на керосин — для стабилизации ситуации с ценами на авиабилеты — вводится с 1 августа.



Теперь инициатива по внесению законопроекта исходит от профильного комитета, а не от Минфина.