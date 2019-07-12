Международная платежная система Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Visa.



Ранее «Коммерсант» написал, что новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем из России. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила «невыполнимы» для таких международных платежных систем, как Visa и MasterCard.

«Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП (торгово-сервисные предприятия) и потребителей», — сообщили в пресс-службе.