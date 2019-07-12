Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем, для этого нет предпосылок, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — сказал Моисеев.
Ранее сообщалось, что из-за поправок в закон «О национальной платежной системе» международные платежные системы могут уйти с российского рынка.
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