Иностранные платежные системы не уйдут из России из-за поправок в закон о «Национальной платежной системе», так как они зарабатывают здесь деньги, а сами нововведения не несут юридических последствий для платежных систем, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Никто никуда не уйдет, все будут продолжать работать, просто правила приведут в соответствие с российским законом. С точки зрения каких-то последствий для этих организаций при принятии каких-то санкционных решений за пределами нашей страны — они, на мой взгляд, тоже нулевые, поскольку если санкции приняты в отношении какого-то банка, то карты этого банка-эмитента не будут обрабатываться за пределами нашей страны, внутри нашей страны они будут обрабатываться, потому что у нас есть своя Национальная система платежных карт. Она позволяет проводить обработку всех финансовых операций, и так же это должно продолжаться после принятия санкций, я имею в виду операции внутри страны», — сказал Аксаков.

«Никаких последствий юридических для международных платежных систем я не вижу. И я уверен, что все, что там сейчас раздувается, это дешевый пиар», — добавил он.

По словам Аксакова, компании не станут уходить с рынка, на котором «зарабатывают несколько миллиардов долларов».

«Уйдете вы с такого рынка? Не уйдете. Вы будете продолжать работать. Вы просто напишите свои внутренние правила так, чтобы они соответствовали внутреннему законодательству страны, где вы зарегистрированы как юридическое лицо, и фактически можно сказать, резидентом этой страны вы являетесь», — пояснил он, отметив, что у платежных систем есть время для обсуждения нововведений с материнскими компаниями.

«Они, конечно, должны будут отработать со своей материнской компанией, согласовать эти вопросы. Это требует времени, но время есть, для того чтобы все это дело привести в соответствие. Причем, еще раз подчеркну, это никак не влияет на их работу с точки зрения решения государства, где находится материнская компания», — заключил Аксаков.

Ранее сообщалось, что из-за поправок в закон «О национальной платежной системе» международные платежные системы могут уйти с российского рынка.