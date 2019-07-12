С 12 июля все категории клиентов могут оформить себе кредитку с самым большим льготным периодом в России — до 240 дней.

По словам директора по маркетингу УБРиР Алексея Мерзлякова, это первое подобное предложение с таким большим беспроцентным периодом среди банков.

«Два года назад мы стали пионерами по запуску кредитки с льготным периодом 120 дней. Но рынок очень динамичен, изменения происходят каждый день, и уже сейчас у других банков можно найти много предложений с грейс-периодом более трех месяцев. Но то, что мы сделали сейчас, однозначно будет настоящим прорывом. Мы предлагаем всем желающим без ограничений пользоваться кредитной картой и не думать об оплате процентов целых 8 месяцев. Я уверен, что это будет знаковым продуктом для рынка, создающим новые стандарты финансовых решений», — прокомментировал Алексей Мерзляков.

Также он добавил, что потенциал кредитных карт в России огромен, а карта «240 дней без процентов» в скором будущем сможет перевернуть мир: «На одно домохозяйство в США приходится в среднем 3-4 кредитные карты, в России — 1,5 карты. Очевидно, что интерес к кредиткам растет стремительными темпами: многие владельцы этих карт начали осознавать, что это действительно удобно. Во-первых, ее легко привязать к смартфону и использовать как повседневный платежный инструмент, а во-вторых, на открытие карты требуется минимум документов, в отличие от кредита наличными».

Льготный период по карте «240 дней без процентов» распространяется на все операции по оплате товаров и услуг. При этом приятным бонусом для владельцев карт будет начисление кешбэка 10% в специальных категориях [1], по всем остальным транзакциям — безлимитный кешбэк 1%. Еще одна востребованная опция по кредитке — возможность снятия наличных в банкомате в пределах 50 тысяч рублей без комиссии, однако на эти операции льготный период не распространяется.

Ежемесячная стоимость сопровождения карточного счета составляет 399 рублей, но, если сумма трат по кредитке за месяц достигает 60 тысяч рублей в месяц, то пользование картой будет для клиента абсолютно бесплатным. «Это настоящий лайфхак для тех, кто хочет без ограничений пользоваться деньгами банка и не заморачиваться ни о каких процентах и комиссиях», — отметил Алексей Мерзляков.

Добавим, что также клиенты могут оформить в УБРиР кредитные карты с льготным периодом на 60 и 120 дней. С подробными условиями по всем тарифам из новой линейки «60/120/240» можно ознакомиться на сайте банка . Заказать карту можно в любой точке продаж. Для действующих клиентов доступна опция дистанционного оформления кредитки через интернет-банк.

[1] Перечень специальных категорий меняется каждый квартал.