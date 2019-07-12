Центральный банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО (НКО «Частный РКЦ» регистрационный номер 3420-К, г. Москва). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.

«Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п. 12 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО «Частный РКЦ»: не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры», — отмечается в сообщении.

Как замечает регулятор, рководством и собственниками НКО «Частный РКЦ» не были предприняты действенные меры по увеличению размера ее капитала до установленной законом с 1 июля 2019 года минимальной величины в размере 90 млн рублей.

В НКО «Частный РКЦ» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО «Частный РКЦ» не является участником системы страхования вкладов.