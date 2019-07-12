Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ в ходе инсценированных оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина в Москве, признали 33-летнего безработного жителя столицы. Он объяснил следствию, что взял 136,5 млн рублей «в долг у знакомых», передает агентство РБК , получившее эту информацию от двух источников в правоохранительных органах.

По словам мужчины, признанного потерпевшим (его данные есть в распоряжении РБК), в мае 2019 года он стал искать, где можно обменять крупную сумму в рублях на доллары. Один из знакомых рассказал, что помочь с обменом по выгодному курсу может некий Борис, якобы связанный с руководством небольшого московского банка «Металлург» (по данным ЦБ, на 89% контролируется 56-летним выходцем из ГРУ Юрием Карасевым). В течение месяца при помощи Бориса и их общего знакомого потерпевший несколько раз приезжал в банк на улице Ивана Бабушкина, где менял рубли на доллары «через кассу банка», заверил следователей предполагаемый владелец денег. В июне мужчина решил поменять по проверенной схеме 136,5 млн рублей. Посредник предложил ему сделать это по курсу 65,05 рубля за доллар.

Для совершения операций надо было привезти всю сумму 10 июня в 15:00 мск в банк «Металлург». Тогда потерпевший обратился за помощью к другому своему знакомому, владельцу бронированного автомобиля. Деньги надо было забрать в офисе на территории ТРК «Москва» в Люблино, где они находились на хранении. Днем 10 июня потерпевший и владелец бронированного автомобиля с вооруженной охраной из трех уроженцев Грузии погрузили деньги, основная часть которых помещалась в двух сумках (по 52 млн рублей в каждой), в машину и поехали к офису банка.

Посредник предложил клиентам подъехать к входу позади здания. Перевозившая деньги машина с пассажирами въехала под шлагбаум на огороженную территорию вокруг банка. Действуя по указанию посредников, мужчины занесли сумки с наличностью в указанную дверь без вывески. Почти сразу после этого появилось около десяти человек, некоторые были в спецодежде без опознавательных знаков. Демонстрируя постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, они забрали наличность и скрылись на такси.

Выяснить у потерпевшего (его имя не публикуется по просьбе правоохранительных органов) более подробную версию происхождения денег корреспонденту РБК не удалось. На переданную просьбу связаться с ним мужчина не отреагировал. В базе данных СПАРК агентству удалось обнаружить сведения о его регистрации в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя в конце 2014 года с целью производства и продажи изделий из меха. В 2017-м деятельность ИП была официально прекращена.

Газета «Коммерсант» на днях написала со ссылкой на свои источники, что деньги (около 140 млн рублей), похищенные 10 июня из офиса в Москве, адрес которого — ул. Ивана Бабушкина, д. 16а — совпадает с адресом банка «Металлург», принадлежали работающим в торговом комплексе «Садовод» бизнесменам из КНР, которые рассчитывали обменять их на 2,5 млн долларов.



Издание сообщало, что после разбоя, расследование которого закончилось массовыми арестами сотрудников управлений «К», «А» и «В» ФСБ, исчез Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу. Как уточняется, Караматов, возглавлявший компанию «Евразия», проходил обвиняемым сначала по делу об убийстве бизнесмена в 2014 году, а потом по делу о хищении его многомиллиардных активов. Благодаря активному сотрудничеству фигуранта со следствием его перевели из СИЗО под домашний арест, а потом освободили под подписку о невыезде. Предполагалось, что в этом году его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.



В сообщении, размещенном 8 июля на сайте банка «Металлург», говорится, что «никакие противоправные действия ни в банке, ни в офисах, арендуемых банком, не осуществлялись и не осуществляются. Никакие денежные средства у банка или его клиентов в его офисах не похищались. Каких-либо проверок, за исключением плановых в соответствии с действующими нормативными документами Банка России, в банке не проводилось и не проводится. Банк работал и работает в штатном режиме».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передавало , что следствие проверит арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года, при обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Позднее следствие установило факт исчезновения порядка 3 млн евро из денежных средств, изъятых у Захарченко. Его защита полагала, что деньги могли быть похищены только должностными лицами, имеющими непосредственный доступ к изъятым деньгам.