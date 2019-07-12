В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Объем размещения может составить 30 млрд рублей и эти бумаги можно будет приобретать онлайн через интернет-банкинг или мобильные приложения, сообщили «Известиям» источники, близкие к Минфину.

«Действительно, Минфин будет рекомендовать своим банкам-агентам организовать продажи облигаций не только в отделениях, но и онлайн», — прокомментировали информацию собеседников «Известий» в пресс-службе финансового ведомства.

В банках-агентах подтвердили готовность продавать народные облигации удаленным способом.

Директор департамента брокерского обслуживания Промсвязьбанка Михаил Молчанов отметил, что инфраструктура кредитной организации полностью готова к старту продаж ОФЗ-н, в том числе через онлайн-каналы. Почта Банк планирует запустить продажи народных облигаций в мобильном и интернет-банке в третьем квартале этого года, проинформировали «Известия» в пресс-службе кредитной организации.

Объем эмиссии может составить 30 млрд рублей, что позволит довести общую сумму выпущенных бумаг до 100 млрд рублей, рассказали два собеседника издания. Именно такую планку по народным облигациям в прошлом году установил глава правительства Дмитрий Медведев. Источник, близкий к Минфину, сказал, что вопрос об объеме выпуска прорабатывается и окончательное решение пока не принято, но цифры корректны. Ведомство может разместить бумаги несколькими траншами, чтобы проанализировать спрос.

На данный момент министерство осуществило три выпуска народных облигаций на общую сумму 70 млрд рублей, а фактически разместило — почти на 59,6 млрд рублей. Именно снижение спроса со стороны населения привело к тому, что ведомство существенно пересмотрело правила для ОФЗ-н. Планируемый выпуск будет осуществляться на значительно более выгодных для покупателей условиях.

Так, Минфин отменяет для граждан комиссию банкам-агентам, которая в зависимости от суммы вложений может составлять 0,5–1,5%. Эти расходы кредитным организациям будет возмещать финансовое ведомство. Также к уже выполняющим агентские функции Сбербанку и ВТБ присоединятся Промсвязьбанк и Почта Банк. В параметрах очередного выпуска предусмотрено и снижение минимальной суммы покупки с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. На подобные уступки Минфин готов идти, поскольку изначально декларировал, что главная цель предложения народных облигаций — не способ занять у населения, а «повышение финансовой грамотности, воспитание культуры сохранения и инвестирования средств гражданами».